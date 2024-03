Entre révolutions Cosmopolis Nantes, vendredi 12 avril 2024.

ENTRE RÉVOLUTIONS

Film de Vlad Petri

Roumanie/Croatie, 2023, 68 min, VOSTF

Dans le Bucarest des années 1970, Zahra et Maria se lient d’une profonde amitié alors qu’elles étudient ensemble à l’université. Alors que l’Iran est en proie à des troubles politiques, Zahra est contrainte de rentrer chez elle, laissant Maria derrière elle. Au cours de la décennie suivante, elles maintiennent leur lien par le biais d’une série de lettres, relatant leurs luttes en tant que femmes se battant pour se faire entendre et leurs pays respectifs évoluant dans des directions divergentes. Malgré la distance et les obstacles, leur désir de se retrouver ne se tarit pas.

À travers des images d’archives et des lettres fictives entre deux amies, ce film explore les luttes des femmes lors de la révolution islamique en Iran en 1979 et la révolution roumaine de 1989.

Programmé dans le cadre du Festival du film roumain

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/