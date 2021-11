Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Entre rêve et réalité Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

du jeudi 3 mai 2018 au mardi 5 juin 2018 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

« Entre rêve et réalité » exposition du 3 mai au 5 juin 2018, des travaux réalisés par 10 classes du REP des Courlis / Bords de Loire et un groupe de parents en partenariat avec l’association Artissimômes et la médiathèque Jean Jaurès de Nevers. Pendant une année, avec Pascale Massicot, élèves et enseignants ont mené tout un travail de réflexion et de création à partir du surréalisme aussi bien dans l’art que dans la littérature. En voici l’aboutissement, coloré et poétique à souhait ! Entrée libre Renseignements au 03 86 68 48 50

Entrée libre

exposition Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2018-05-03T17:00:00 2018-05-03T18:30:00;2018-05-04T14:00:00 2018-05-04T18:00:00;2018-05-05T10:00:00 2018-05-05T12:30:00;2018-05-05T14:00:00 2018-05-05T18:00:00;2018-05-08T14:00:00 2018-05-08T18:00:00;2018-05-09T14:00:00 2018-05-09T18:00:00;2018-05-10T14:00:00 2018-05-10T18:00:00;2018-05-11T14:00:00 2018-05-11T18:00:00;2018-05-12T10:00:00 2018-05-12T12:30:00;2018-05-12T14:00:00 2018-05-12T17:30:00;2018-05-15T14:00:00 2018-05-15T18:00:00;2018-05-16T14:00:00 2018-05-16T18:00:00;2018-05-17T14:00:00 2018-05-17T18:00:00;2018-05-18T14:00:00 2018-05-18T18:00:00;2018-05-19T10:00:00 2018-05-19T12:30:00;2018-05-19T14:00:00 2018-05-19T17:30:00;2018-05-22T14:00:00 2018-05-22T18:00:00;2018-05-23T14:00:00 2018-05-23T18:00:00;2018-05-24T14:00:00 2018-05-24T18:00:00;2018-05-25T14:00:00 2018-05-25T18:00:00;2018-05-26T10:00:00 2018-05-26T12:30:00;2018-05-26T14:00:00 2018-05-26T17:30:00;2018-05-29T14:00:00 2018-05-29T18:00:00;2018-05-30T14:00:00 2018-05-30T18:00:00;2018-05-31T14:00:00 2018-05-31T18:00:00;2018-06-01T14:00:00 2018-06-01T18:00:00;2018-06-02T10:00:00 2018-06-02T12:30:00;2018-06-02T14:00:00 2018-06-02T17:30:00;2018-06-05T14:00:00 2018-06-05T18:00:00

