Entre rêve et enfance, une heure de piano à quatre mains

2023-02-28 12:30:00 – 2023-02-28 EUR Celles d’Etté Kim et Charles Lavaud, concepteurs d’une traversée mouvementée de Maurice Ravel à Georges Bizet et retour… Départ en enfance avec Ma Mère l’Oye de Ravel, un chef-d’œuvre du piano à quatre mains inspiré par des contes célèbres (La Belle au bois dormant, Le Petit Poucet, La Belle et la Bête…). Cap ensuite vers les Jeux d’enfants de Bizet dont les titres seuls sont déjà musique – Escarpolette, Toupie, Poupée, Trompette et tambour, Bulles de savon… Virage vers Ravel enfin, sous l’orage qui gronde : sa Valse, qu’il concevait telle une « apothe´ose de la valse viennoise » est aussi le témoignage d’une chute, celle de l’Europe dans le premier conflit mondial. Entre explosion des bulles irisées et crépuscule… Voici mille couleurs musicales pour un Midi-Minuit en une heure chrono. accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2022-2023/programme/spectacles/entre-reve-et-enfance-une-heure-de-piano-a-quatre-mains-e3472263 dernière mise à jour : 2022-11-14 par

