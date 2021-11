Nantes Fabrique à Impros (La) Loire-Atlantique, Nantes Entre quatre planches Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Tarif unique : 6 €Réservation : lafabriqueaimpros.com Nous sommes à la réception organisée pour les obsèques de Léon. Ses proches paraissent soudés, et tout semble être au rendez-vous pour lui rendre un bel et dernier hommage. Et pourtant… Que veut l’entourage du défunt ? Et Léon, qui était-il vraiment ?Une tragi-comédie improvisée, grinçante, où nos personnages vont requestionner leur rapport à la mort. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

