Entre Pont et Château

Venez découvrir les monuments de Langeais à travers cette course de 7.3 km en semi nocturne. Le départ sera donné du pont de Langeais et l'arrivée se fera rue Gambetta, face au château après un parcours qui vous permettra de profiter de toutes les richesses architecturales Langeaisiennes. 1 tee shirt collector offert pour tous les participants 1 Selection de produits du terroir pour les 3 premiers de chaque catégorie Ouvert à tous né en 2006 et avant, certificat médical obligatoire

laurent.escande@langeais.fr +33 6 75 26 85 65 https://langeais-entre-pont-et-chateau.ikinoa.com/

