Bas-Rhin Scharrachbergheim-Irmstett EUR L’association les Bouts d’Entrain propose la deuxième édition d’ « Entre planchettes, fête et guinguette ! »

Soirée repas – concert avec le groupe Chez l’Fred (chansons festives). Possibilité d’assister au concert uniquement.

Rendez-vous le samedi 4 mars 2023 à 19h30 – salle des Tilleuls à Scharrachbergheim. * Le repas : Planchette fromage & charcuterie ou végétarienne. Buvette, desserts et café. * Le concert : Après avoir mis le feu en 2022, Chez l’Fred revient à Scharrachbergheim toujours plus fou et avec des nouveautés !

Cette bande de 9 zicos zigotos ambiance les soirées grâce à leur répertoire riche entre compos personnelles aux refrains participatifs et mélodies entêtantes, reprises de standard, mais aussi de nouveautés assaisonnées à la « sauce chez l’Fred ».

Savant mélange de basse batterie, percussions, guitare, clavier, voix et cuivres… le groupe voyage d’univers en univers, de la salsa au rock, en passant par le reggae, le ska, le zouk…

De l’incontournable « String en Laponie » au « Rock’n Flammekueche Blues »… le style du groupe se définit autour des maîtres mots « plaisir, bonne humeur, fête »… et planchette !

Une planchette de bonne humeur largement partagée sur scène et dans le public pour chanter et danser jusque tard dans la nuit ! Tarifs : Entrée concert : 12€ (adulte) 6€ (-12ans).

Restauration (planchette fromage & charcuterie ou végétarienne) : 8€

Buvette et dessert en suppléments. Réservation obligatoire avant le 25 février pour les planchettes. Réservation souhaitable pour les entrées concerts. Renseignements et réservation :

Frédéric VARDON : 06 88 61 99 40 – lesboutsdentrain@gmail.com

46 rue Principale – 67310 SCHARRACHBERGHEIM +33 6 88 61 99 40 Scharrachbergheim-Irmstett

