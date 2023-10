Tour de France – étape Pau / Saint Lary Soulan Pla d’Adet Entre Pau et Saint Lary Soulan Pla d’Adet Lourdes, 13 juillet 2024, Lourdes.

C’est parti pour l’étape n°14 du Tour de France : rendez-vous le samedi 13 juillet 2024 depuis Pau pour rejoindre Saint Lary Soulan et le Pla d’Adet.

Un parcours de montagne de 152 km qui passera par Lourdes : le célébrissime col du Tourmalet est au programme pour les coureurs. Qui arrivera vainqueur d’étape au Pla d’Adet ? …



It’s off to stage 14 of the Tour de France: on Saturday July 13, 2024 from Pau to Saint Lary Soulan and the Pla d’Adet.

The 152 km mountain route takes in Lourdes: the famous Col du Tourmalet is on the riders’ agenda. Who will win the stage at Pla d’Adet?



Arranca la 14ª etapa del Tour de Francia: el sábado 13 de julio de 2024, el recorrido saldrá de Pau hacia Saint Lary Soulan y el Pla d’Adet.

La ruta de montaña de 152 km pasará por Lourdes, con el famoso Col du Tourmalet en el programa de los ciclistas. ¿Quién ganará la etapa de Pla d’Adet?



Es geht los mit der Etappe Nr. 14 der Tour de France: Treffpunkt am Samstag, den 13. Juli 2024, von Pau aus nach Saint Lary Soulan und Pla d’Adet.

Eine 152 km lange Bergstrecke, die über Lourdes führen wird: Der berühmte Col du Tourmalet steht für die Fahrer auf dem Programm. Wer wird als Etappensieger in Pla d’Adet ankommen? …



