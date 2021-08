MAY-SUR-ORNE Parking de l'église May-sur-Orne Entre Orne et Laize, la Terre se raconte Parking de l’église MAY-SUR-ORNE Catégorie d’évènement: May-sur-Orne

Entre Orne et Laize, la Terre se raconte Parking de l’église, 5 août 2021, MAY-SUR-ORNE. Entre Orne et Laize, la Terre se raconte

Parking de l’église, le jeudi 5 août à 14:00

Entre l’Orne et la Laize, se trouve une des plus riches concentrations de roches de Normandie. En sillonnant les chemins, entre vallons secrets et carrières abandonnées, vous découvrirez une grande partie de l’histoire de la Terre. (5km/2h30) – Niveau 1

Gratuit

Entre l’Orne et la Laize, se trouve une des plus riches concentrations de roches de Normandie. En sillonnant les chemins, entre vallons secrets et carrières abandonnées, vous découvrirez une… Parking de l’église 14320,MAY-SUR-ORNE MAY-SUR-ORNE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: May-sur-Orne Autres Lieu Parking de l'église Adresse 14320,MAY-SUR-ORNE Ville MAY-SUR-ORNE lieuville Parking de l'église MAY-SUR-ORNE