Entre nous Zigotastiques Le QG Orléans, samedi 22 juin 2024.

Entre nous Découvrez l’ambiance cosy du QG Zigotastiques : slam, stand up, lectures, créés par les artistes et encadrés par Sadou et Louis. Rendez-vous pour une soirée inoubliable ! Samedi 22 juin, 20h30 Zigotastiques Le QG Prix sur place/en ligne : 6€

Début : 2024-06-22T20:30:00+02:00 – 2024-06-22T22:30:00+02:00

On se retourve dans l’ambiance cosy du QG, entre nous. Un cadre intimiste pour apprécier les disciplines très personnel que sont le slam, le stand up et la lecture de texte. Chaque numéro est composé par l’artiste, de son écriture à sa présentation, le tout sous le regard bienveillant de nos professeurs, Sadou et Louis.

Rendez-vous au QG Zigotastiques pour cette présentation de fin d’année. On vous attend, on chauffe les places…

Retrouvez nous le samedi 22 juin de 20 heures 30 à 22 heures 30.

Ouvertures 30 minutes avant : 20 heures

Prix des places : 6€

Nouveautés cette année : Vous êtes un fana de théâtre ? Nous lançons le pass 3 spectacles. Une occasion de profiter pleinement de notre programmation. Il suffit de choisir vos 3 spectacles et vous aurez automatiquement 10% de réduction.

Zigotastiques Le QG Passage Bannier Joseph Lucet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/entre-nous1&multi=27944&margin=no_margin&color=E6C300&parent=zigotastiques&margin=no_margin&color=E6C300 »}]

slam stand up

Zigotastiques