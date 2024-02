« Entre Nous », Cirque Entre Nous | Itinérances 2024 Salle des Sports Yzernay, dimanche 16 juin 2024.

« Entre Nous », Cirque Entre Nous | Itinérances 2024 Quatre artistes d’origines et d’horizons différents se livrent à nous. Le mât chinois n’a plus de secret pour eux. Danseurs au sol et dans les airs, suspendus, comme en apesanteur. Dimanche 16 juin, 16h00 Salle des Sports Payant, sur réservation

ARTS DU CIRQUE

Dans un espace ouvert qui invite à la rencontre et au partage, quatre artistes d’origines et d’horizons différents se livrent à nous. Le mât chinois n’a plus de secret pour eux. Danseurs au sol et dans les airs, suspendus, comme en apesanteur. Tout en douceur, émotion et virtuosité, ils renouent des liens et déploient un nouveau langage entre eux, pour nous. Complicité, intimité, chaleur, rires et musique convergent dans ce spectacle plein d’amour. La danse, le théâtre et la musique live ne font plus qu’un pour sublimer leurs acrobaties vertigineuses !

Arts du cirque, mât chinois

Dimanche 16/06 | 16h

Extérieur de la salle des sports – Yzernay

Dès 4 ans

De 3 € à 8 € (pour connaître le détail des tarifs, rendez-vous sur notre site Internet)

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre

Par téléphone au 02 41 65 13 58

Sur le site Internet : https://www.jardindeverre.fr

Sur place, 30 minutes avant le spectacle

Ce spectacle est organisé dans le cadre de la saison culturelle « Itinérances » de Cholet Agglomération avec la comme d’Yzernay. Sans plus attendre, parcourez le programme de la saison culturelle pour découvrir les autres propositions culturelles du Jardin de Verre, des Musées de Cholet, de la Ludothèque, du Conservatoire du Choletais et de l’École d’Arts du Choletais : https://www.cholet.fr/dossiers/dossier_5540_itinerances.html

Cirque Entre Nous Entre Nous

© Gaby Merz