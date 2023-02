Entre Nous by D’Pendanse Volume 2 (Tournée) PALAIS DES CONGRES DE TOURS, 17 juin 2023, TOURS.

Entre Nous by D’Pendanse Volume 2 (Tournée) PALAIS DES CONGRES DE TOURS. Un spectacle à la date du 2023-06-17 à 20:30 (2023-04-28 au ). Tarif : 39.0 à 59.0 euros.

Placement libre « Protégez vos oreilles » D’pendanse, une troupe de danse reconnue mais pas seulement. Ce sont 8 danseurs, 8 personnalités différentes, avec une passion commune, la danse. Composée de : Katrina Patchett, Maxime Dereymez, Denitsa Ikonomova, Christian Millette…. Tout commence en 2010, lorsque Maxime Dereymez constitue la troupe « D’pendanse » à la base pour l’émission « Dancestreet » sur France Ô. Il s’entoure alors de danseurs professionnels qui sont avant tout des amis de longues dates. À la suite de cette émission, la troupe poursuit son ascension en se produisant dans des festivals, galas…Depuis 2015, la troupe rencontre un véritable succès avec son premier spectacle « Entre nous » et se produit dans les plus belles salles. Encore méconnue il y a 10 ans, la danse de salon a été popularisée grâce à l’émission télévisée « Danse avec les stars » . À chaque saison, les danseurs se surpassent pour présenter des chorégraphies toujours plus spectaculaires. Aujourd’hui « les stars » du programme ce sont eux ! Le temps d’une soirée, nous vous invitons à partager leur univers et découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer leurs parcours. Un moment intime, émouvant et plein d’humour, bercé par la musique et la danse … « entre vous et eux ». Production : Virage Productions Cie D’Pendanse Cie D’Pendanse

Votre billet est ici

PALAIS DES CONGRES DE TOURS TOURS 26, Bd Heurteloup Indre-et-Loire

Placement libre « Protégez vos oreilles »

D’pendanse, une troupe de danse reconnue mais pas seulement. Ce sont 8 danseurs, 8 personnalités différentes, avec une passion commune, la danse. Composée de :

Katrina Patchett, Maxime Dereymez, Denitsa Ikonomova, Christian Millette….

Tout commence en 2010, lorsque Maxime Dereymez constitue la troupe « D’pendanse » à la base pour l’émission « Dancestreet » sur France Ô. Il s’entoure alors de danseurs professionnels qui sont avant tout des amis de longues dates. À la suite de cette émission, la troupe poursuit son ascension en se produisant dans des festivals, galas…Depuis 2015, la troupe rencontre un véritable succès avec son premier spectacle « Entre nous » et se produit dans les plus belles salles.

Encore méconnue il y a 10 ans, la danse de salon a été popularisée grâce à l’émission télévisée « Danse avec les stars » . À chaque saison, les danseurs se surpassent pour présenter des chorégraphies toujours plus spectaculaires. Aujourd’hui « les stars » du programme ce sont eux !

Le temps d’une soirée, nous vous invitons à partager leur univers et découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer leurs parcours.

Un moment intime, émouvant et plein d’humour, bercé par la musique et la danse … « entre vous et eux ».

Production : Virage Productions

.39.0 EUR39.0.

Votre billet est ici