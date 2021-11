Lille Théâtre Sébastopol Lille, Nord Entre Nous by D’Pendanse Théâtre Sébastopol Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Entre Nous by D’Pendanse Théâtre Sébastopol, 8 décembre 2021, Lille. Entre Nous by D’Pendanse

Théâtre Sébastopol, le mercredi 8 décembre à 19:00

D’pendanse, une troupe de danse reconnue mais pas seulement. Ce sont 8 danseurs, 8 personnalités différentes, avec une passion commune, la danse. Le temps d’une soirée, nous vous invitons à partager leur univers et découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer leurs parcours. Un moment intime, émouvant et plein d’humour, bercé par la musique et la danse … « entre vous et eux ».

Placement assis numéroté – tarifs : de 36€ à 48€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T19:00:00 2021-12-08T21:00:00

