ENTRE NOUS BY D’PENDANSE ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT, 13 mai 2023, MENNECY.

ENTRE NOUS BY D’PENDANSE ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 20:30 (2023-05-13 au ). Tarif : 38.5 à 44.0 euros.

MAIRIE DE MENNECY (L-R-19-001185 /L-D-19-001658) PRESENTE CE SPECTACLE ENTRE NOUS BY D'PENDANSE Samedi 13 Mai 2022 à 20 h 30 Mise en scène : Maxime Dereymez Avec les danseurs de « Danse avec les stars » D'pendanse est une troupe composée de 8 danseurs aux personnalités différentes mais réunis autour d'une passion commune, la danse. Tout commence en 2010, lorsque Maxime Dereymez constitue la troupe D'pendanse à la base pour l'émission "Dancestreet" sur France Ô. Il s'entoure alors de danseurs professionnels qui sont avant tout des amis de longues dates. Ensemble ils forment une véritable famille souhaitant partager avec le grand public leur amour pour la danse. À la suite de cette émission, la troupe poursuit son ascension en se produisant dans des festivals, galas, événements sportifs, etc… Depuis 2015, la troupe rencontre un véritable succès avec son premier spectacle "Entre Nous" et se produit dans les plus belles salles (Accor Hôtels Arena de Paris, Palais des Sports de Lyon, Théâtre Chaillot de Paris, Cirque Royal de Bruxelles…). Encore méconnue il y a 10 ans, la danse de salon a été popularisée en France grâce à l'émission "Danse avec les Stars" qui dès la première saison rencontre un succès phénoménal. À chaque saison, les danseurs professionnels se surpassent pour présenter des chorégraphies toujours plus spectaculaires. Aujourd'hui les "stars" du programme ce sont eux ! Le temps d'une soirée, D'pendanse vous invite à partager leur univers, découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer les moments marquants de leurs parcours. Un moment intime, à la fois drôle et touchant bercé par la musique et la danse juste "entre nous"… Accès PMR Téléphone : 01 69 90 04 92 RER D Direction Malesherbes Ouverture des portes : 30 minutes avant le début du spectacle

ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT MENNECY 7 AVENUE DE VILLEROY Essonne

Accès PMR

Téléphone : 01 69 90 04 92

RER D Direction Malesherbes

Ouverture des portes : 30 minutes avant le début du spectacle

