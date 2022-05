ENTRE NOUS BY D’PENDANSE, 1 juin 2022, .

ENTRE NOUS BY D’PENDANSE

2022-06-01 20:30:00 – 2022-06-01

32.4 EUR 32.4 Le temps d’une soirée, nous vous invitons à partager leur univers et découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer leurs parcours.

Un moment intime, émouvant et plein d’humour, bercé par la musique et la danse … « entre vous et eux ».

Avec les danseurs de “Danse avec les Stars”.

D’pendanse, une troupe de danse reconnue mais pas seulement.

Ce sont 8 danseurs, 8 personnalités différentes, avec une passion commune, la danse.

