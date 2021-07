Saint-Prix Place de la fontaine aux Pèlerins Saint-Prix, Val-d'Oise Entre nature et gourmandise – Visite du haut-Bourg de Saint-Prix Place de la fontaine aux Pèlerins Saint-Prix Catégories d’évènement: Saint-Prix

le samedi 14 août à 14:00

«Connaissez-vous, sur la colline, qui joint Montlignon à Saint-Leu, une terrasse qui s’incline entre un bois sombre et le ciel bleu ?». C’est ainsi que Victor Hugo parlait de Saint-Prix dans son recueil de poèmes «Les Contemplations». Juché sur le coteau en lisière de la Forêt de Montmorency, le village de Saint-Prix est riche d’histoire et de nature. Comme Victor Hugo, Edmond Rostand, les frères Goncourt ou encore les peintres décorateurs Charles-Philipe Larivière et Albert Maignan ont sé journé ou habité à Saint-Prix, dans ce qui représente aujourd’hui le Haut Bourg, en lisière de forêt. Partez à la rencontre de ce patrimoine lors d’une balade à votre rythme. La tablette vous indique le chemin à prendre et vous dévoile l’histoire des lieux. Vous découvrirez aussi l’identité rurale et le terroir préservé de la ville, produisant raisins, pommes et miel.

Sur réservation uniquement – Tarif unique : 5 euros

