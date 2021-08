Tavers Pelouse de Vau Tavers Entre nature et culture Pelouse de Vau Tavers Catégorie d’évènement: Tavers

Pelouse de Vau, le samedi 18 septembre à 14:30

Laissez-vous guider pour découvrir cet espace naturel protégé mêlant histoire, patrimoine et environnement. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés.

Voir https://openagenda.com/jep-2021-centre-val-de-loire/events/la-pelouse-de-vau-a-besoin-de-vous-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

