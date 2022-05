“Entre Mythologie et Astronomie…” Peyrilles Peyrilles Catégories d’évènement: Lot

Peyrilles Lot Peyrilles 20h30 | Limité à 25 personnes | RDV transmis lors de l’inscription | Pensez à apporter couverture, coussin, lampe de poche et vêtements à adaptés à la météo

Sur les hauteurs du Frau, lors d’une nuit sans lune, confortablement installés sur une couverture, vous observerez la voûte céleste et découvrirez les astres visibles à l’œil nu. Constellations, étoiles, parfois filantes, dévoileront une partie de leur mystère. Les animateurs vous raconteront aussi des petites histoires sur leur nom.

Sur le site ENS du Dégagnazès, observation de la voûte céleste pour découvrir les astres visibles à l'oeil nu. Constellations, étoiles, parfois filantes, dévoileront une partie de leur mystère…..

Magali Constant, animatrice Atelier Nature Hirondelles et Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

