MUSEE CLEMENCEAU – DE LATTRE MOUILLERON EN PAREDS Vendée . Du 15/04 au 15/10: 9h30-12h et 14h-18h. Du 16/10 au 14/04: 10h-12h30 et 14h-17h Fermeture 01/01 et 25/12 Gratuit : moins de 26 ans ressortissants de l’Union Européenne, chômeurs, étudiant en histoire de l’art et pour tous le 1er dimanche de chaque mois. En 1959, un musée-mémorial voit le jour dans le village natal du Président Clemenceau et du Maréchal de Lattre. Il est rattaché en 1974 à la maison natale de Jean de Lattre. Présenté dans ses décors d’origine, entouré de jardins, cet ensemble bourgeois de la fin du XIXe siècle permet également de découvrir l’art de vivre d’un notable vendéen de cette époque. Georges Clemenceau a vécu dans cet appartement de trois pièces sur jardin avec vue sur la tour Eiffel durant 35 ans jusqu’à sa mort le 24 novembre 1929. Devenu musée, ce lieu est resté tel qu’il était le jour de la mort du « Tigre ». Au premier étage, une galerie documentaire expose de nombreux objets retraçant la vie et l’œuvre de Georges Clemenceau : portraits, photos, livres, journaux et manuscrits, mais aussi le célèbre manteau et les guêtres qu’il portait lors de ses visites au Front pendant la première guerre mondiale. .

