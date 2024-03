Entre minéral et végétal au parc Jean Perdrix Parc Jean Perdrix Valence, samedi 1 juin 2024.

Entre minéral et végétal au parc Jean Perdrix Visite commentée d’arbre en arbre au cœur du Parc Jean-Perdrix Samedi 1 juin, 14h30 Parc Jean Perdrix RV au pied des châteaux d’eau – Pah, infos et réservation au 04 75 79 20 86

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Cette visite à deux voix évoquera l’architecture et l’histoire des châteaux d’eau de Philolaos, labélisés « Architecture contemporaine remarquable », pour ensuite cheminer au sein de son somptueux parc crée dans les années 1960. Ce sera l’occasion de parler d’autres chefs-d’œuvre, à savoir les arbres, avec une petite initiation à la botanique à l’appui.

Parc Jean Perdrix Valence-le-Haut, Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475792086 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}] Prévu dans le projet de ZUP établi par l’architecte André Gomis, le parc public Perdrix a été aménagé par Ingrid et Michel Bourne sur une zone de captage d’eau, vaste terrain inconstructible. Le parc englobe le réservoir de Thabor, construit au début du XXe siècle et le château d’eau, dû à Philolaos, sculpteur grec. Ouvert toute l’année.

©P Gardin- Ville de Valence