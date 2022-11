Entre mer et montagne Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement

Entre mer et montagne Marseille 4e Arrondissement, 22 décembre 2022, Marseille 4e Arrondissement. Entre mer et montagne

7 Rue Edouard Stephan Musée des Beaux-Arts Palais Longchamp Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Musée des Beaux-Arts 7 Rue Edouard Stephan

2022-12-22 – 2022-12-22

Musée des Beaux-Arts 7 Rue Edouard Stephan

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 0 4 De son enfance au bord de la Méditerranée, Clément Goguillot garde la joie simple de la rencontre avec ces hommes et ces femmes venues de tous les coins du monde, de leurs histoires dures et magnifiques. La gourmandise des mots, de leurs sens et de leurs sonorités le guide.



À partir de 7 ans Gourmandise des mots, de leurs sens et de leurs sonorités. https://musees.marseille.fr/ Musée des Beaux-Arts 7 Rue Edouard Stephan Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 4e Arrondissement Autres Lieu Marseille 4e Arrondissement Palais Longchamp Adresse Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Musée des Beaux-Arts 7 Rue Edouard Stephan Ville Marseille 4e Arrondissement lieuville Musée des Beaux-Arts 7 Rue Edouard Stephan Marseille 4e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 4e Arrondissement Palais Longchamp Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-4e-arrondissement/

Entre mer et montagne Marseille 4e Arrondissement 2022-12-22 was last modified: by Entre mer et montagne Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Palais Longchamp 22 décembre 2022 7 Rue Edouard Stephan Musée des Beaux-Arts Palais Longchamp Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône