Entre mer et campagne – Exposition d’aquarelles d’Agnès Dhalluin Goudelin Goudelin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

GOUDELIN

Entre mer et campagne – Exposition d’aquarelles d’Agnès Dhalluin Goudelin, 6 mai 2022, Goudelin. Entre mer et campagne – Exposition d’aquarelles d’Agnès Dhalluin place de l’Eglise Médiathèque L’Oiseau-lyre Goudelin

2022-05-06 – 2022-06-22 place de l’Eglise Médiathèque L’Oiseau-lyre

Goudelin Côtes d’Armor Goudelin Agnès Dhalluin expose « Entre mer et campagne », une sélection de ses peintures.

Vernissage le vendredi 6 mai à 18 heures à la médiathèque.

L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque : mercredi 10h-12h & 15h-17h, samedi 10h-12h. bibliotheque@goudelin.fr +33 2 96 70 27 91 Agnès Dhalluin expose « Entre mer et campagne », une sélection de ses peintures.

Vernissage le vendredi 6 mai à 18 heures à la médiathèque.

L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque : mercredi 10h-12h & 15h-17h, samedi 10h-12h. place de l’Eglise Médiathèque L’Oiseau-lyre Goudelin

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, GOUDELIN Autres Lieu Goudelin Adresse place de l’Eglise Médiathèque L’Oiseau-lyre Ville Goudelin lieuville place de l’Eglise Médiathèque L’Oiseau-lyre Goudelin Departement Côtes d'Armor

Goudelin Goudelin Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goudelin/

Entre mer et campagne – Exposition d’aquarelles d’Agnès Dhalluin Goudelin 2022-05-06 was last modified: by Entre mer et campagne – Exposition d’aquarelles d’Agnès Dhalluin Goudelin Goudelin 6 mai 2022 Côtes-d’Armor Goudelin

Goudelin Côtes d'Armor