Entre Men ar Mor et le marais du Branzais 56760 Penestin Penestin, mercredi 26 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-26T15:00:00+02:00 – 2024-06-26T17:00:00+02:00

Plongez dans cet environnement exceptionnel qui a récemment subi des travaux afin d’être plus accueillant pour la biodiversité. Avocette, anguille, loutre, y résidez-vous ? C’est une sortie à ne pas manquer !

Informations et réservation : CPIE Loire Océane

https://www.cpie-loireoceane.com/events/

FAMILLE NATURE