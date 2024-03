Entre matérialités et sacralités : regards anthropologiques sur la restauration et la reconstruction de Notre-Dame INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, mardi 4 juin 2024.

Mardi 4 juin, 18h00

Entre matérialités et sacralités : regards anthropologiques sur la restauration et la reconstruction de Notre-Dame

Que peuvent apporter les anthropologues aux connaissances que le chantier scientifique produit sur Notre-Dame de Paris ? Cette communication présentera quelques postes d’observation choisis par les chercheurs (les orgues, la charpente, la flèche et se semblèmes, le mobilier liturgique) pour cernerla multiplicité des acteurs à l’œuvre sur lechantier, les raisons de leur engagement, l’exceptionnalité des techniques et des savoir-faire mis en œuvre et, finalement, la façon dont s’hybrident, se conjuguent, ou parfois s’affrontent sacralités religieuses et patrimoniales.

Marie Baltazar, Véronique Dassié, Jean-Christophe Monferran, Sylvie Sagnes,Gaspard Salatko, Claudie Voisenat (HéritagesUMR 9022)

Notre-Dame de Paris en chantiers

Ce cycle de conférences propose une communication régulière à destination du grand public sur le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, en partenariat direct avec le chantier scientifique Notre-Dame CNRS ∕ ministère de la Culture. Les interventions impliquent laparticipation d’une grande diversité de scientifiques et de professionnels du patrimoine. Des chercheurs impliqués dans le chantier scientifique piloté par le CNRS et le ministère de la Culture depuis 2019 pourront croiser ces différents regards en offrant au public un retour sur l’actualité du chantier. Les interventions varient les thématiques et les approches sur toute la durée du chantier de restauration.

En partenariat avec l’Association des scientifiques de Notre-Dame, le chantier scientifiquede Notre-Dame CNRS ∕ ministère de la Culture, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, et l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris

Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)

Séverine Blenner-Michel (Inp), Lindsey Cook (université d’État de Pennsylvanie), Lucie Grand-jean (INHA), Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis), Émilie Maume(Inp), Olivier Poisson (chercheur indépendant, conservateur général honoraire du patrimoine), Jonathan Truillet (EPND), Arnaud Ybert (université de Bretagne occidentale)

Philippe Dillmann (CNRS), Pascal Liévaux (ministère de la Culture), Aline Magnien (LRMH), Martine Regert (CNRS)

Lindsay Cook (université d’État de Pennsylvanie), Sophie Lagabrielle (musée de Cluny – muséenational du Moyen Âge), Olivier Poisson (chercheur indépendant, conservateur général hono-raire du patrimoine), Arnaud Ybert (université de Bretagne occidentale)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France