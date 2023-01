Entre mares et balades Équemauville Équemauville Équemauville Catégories d’Évènement: Calvados

Équemauville

Entre mares et balades Équemauville, 12 mars 2023, Équemauville Équemauville. Entre mares et balades Lieu-dit Le Mesnil Équemauville Calvados

2023-03-12 14:00:00 – 2023-03-12 Équemauville

Calvados Équemauville Dans le bois du Breuil, parcourez avec nous les nombreux chemins au travers de la forêt pour découvrir son histoire et la richesse de sa faune et sa flore. Au détour du chemin, nous nous arrêterons auprès de jolies mares qui vous confieront leurs secrets. .

Le départ se fait depuis l’aire de stationnement des Riboussailles au bois du Breuil. Dans le bois du Breuil, parcourez avec nous les nombreux chemins au travers de la forêt pour découvrir son histoire et la richesse de sa faune et sa flore. Au détour du chemin, nous nous arrêterons auprès de jolies mares qui vous confieront leurs secrets. .

Le départ se fait depuis l’aire de stationnement des Riboussailles au bois du Breuil. collectifcotedegracepropre@gmail.com +33 6 43 11 85 74 OTCH

Équemauville

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Équemauville Autres Lieu Équemauville Adresse Lieu-dit Le Mesnil Équemauville Calvados Ville Équemauville Équemauville lieuville Équemauville Departement Calvados

Équemauville Équemauville Équemauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/equemauville-equemauville/

Entre mares et balades Équemauville 2023-03-12 was last modified: by Entre mares et balades Équemauville Équemauville 12 mars 2023 Calvados Équemauville Équemauville, Calvados Lieu-dit Le Mesnil Équemauville Calvados

Équemauville Équemauville Calvados