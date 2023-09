CINÉ COUP DE COEUR – Projection de film : « RESPIRO » d’Emanuele Crialese Entre les tennis et l’établissement des Bains Trouville-sur-Mer, 29 septembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Pour célébrer son quatrième anniversaire, le Ciné Coup de Coeur organise un Ciné-plage ! Rendez-vous le 29 septembre !

Exceptionnellement c’est l’équipe entière qui a collectivement choisi le film aux couleurs de l’Italie idéal pour la plage, ou comment marier le sable chaud de la Sicile avec les transats de la Côte Fleurie. A sa sortie en 2002, le film Respiro avait marqué les esprits, dans la lignée des grands classiques du néoréalisme italien, il raconte le parcours d’une mère éprise de liberté. Multiprimé dans de nombreux festival le film a reçu le grand prix lors de la semaine de la critique du festival de Cannes en 2002.

Gratuit, ouvert à tous dans les limites des places disponibles

En cas d’intempéries, la séance aura lieu aux Cures Marines..

Entre les tennis et l’établissement des Bains Sur la plage

Join us on August 1 for a special Ciné Coup de Coeur screening!

TUESDAY AUGUST 1, 10:30 PM: « RESPIRO » by Emanuele Crialese

To celebrate its fourth anniversary this summer, Ciné Coup de Coeur, the Trouville-sur-Mer ciné-club, invites you to a Ciné-plage. Exceptionally, the entire team has collectively chosen this film in the colors of Italy, ideal for the beach, or how to marry the warm sands of Sicily with the deckchairs of the Côte Fleurie. When it was released in 2002, the film Respiro left a lasting impression, following in the footsteps of the great classics of Italian neo-realism and recounting the journey of a freedom-loving mother. Multi-awarded at numerous festivals, the film won the Grand Prix at the 2002 Cannes Film Festival Critics’ Week.

Free, open to all subject to seating availability

Para celebrar su cuarto aniversario, el Ciné Coup de Coeur organiza un Ciné-plage Nos vemos el 29 de septiembre

Excepcionalmente, todo el equipo ha elegido colectivamente la película con los colores de Italia, ideal para la playa, o cómo combinar la cálida arena de Sicilia con las tumbonas de la Côte Fleurie. Cuando se estrenó en 2002, la película Respiro dejó una impresión duradera, siguiendo los pasos de los grandes clásicos del neorrealismo italiano y relatando el viaje de una madre amante de la libertad. Ganadora de numerosos premios, la película recibió el Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2002.

Gratuito, abierto a todos, según disponibilidad

En caso de mal tiempo, la proyección tendrá lugar en el Cures Marines.

Um seinen vierten Geburtstag zu feiern, organisiert das Ciné Coup de Coeur einen Ciné-Plage! Wir sehen uns am 29. September!

Ausnahmsweise hat das gesamte Team gemeinsam den Film in den Farben Italiens ausgewählt, der ideal für den Strand ist, oder wie man den heißen Sand Siziliens mit den Liegestühlen der Côte Fleurie verbindet. Als der Film Respiro 2002 in die Kinos kam, war er ein echter Publikumsmagnet. In der Tradition der großen Klassiker des italienischen Neorealismus erzählt er den Weg einer freiheitsliebenden Mutter. Der Film wurde auf zahlreichen Festivals mehrfach ausgezeichnet und erhielt 2002 den Großen Preis der Woche der Kritik bei den Filmfestspielen in Cannes.

Kostenlos, für alle zugänglich, solange Plätze verfügbar sind

Bei schlechtem Wetter findet die Vorstellung in den Cures Marines statt.

