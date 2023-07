Concours de château de sable Entre les postes de secours n°1 et n°2 – Plages Ouistreham, 9 août 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Venez participer à un concours de châteaux de sable sur la plage de Ouistreham Riva-Bella.

Munissez-vous de votre pelle et de votre râteau et laissez libre court à votre imagination !.

2023-08-09 15:00:00

Entre les postes de secours n°1 et n°2 – Plages Ouistreham

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and take part in a sandcastle contest on the beach at Ouistreham Riva-Bella.

Grab your shovel and rake and let your imagination run wild!

Participe en un concurso de castillos de arena en la playa de Ouistreham Riva-Bella.

Coge la pala y el rastrillo y deja volar tu imaginación

Nehmen Sie an einem Sandburgen-Wettbewerb am Strand von Ouistreham Riva-Bella teil.

Bewaffnen Sie sich mit Schaufel und Harke und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

