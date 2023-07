Parcours de pêche sportive Entre les ponts d’Haulmé et Tournavaux Thilay, 12 juillet 2023, Thilay.

Thilay,Ardennes

Parcours réservé à la pêche à la mouche « »no kill » » Parcours de pêche sportive « »no kill » » sur un espace de 4km de rives entre les ponts d’Haulmé et de Tournavaux..

fin : . .

Entre les ponts d’Haulmé et Tournavaux

Thilay 08800 Ardennes Grand Est



Fly-fishing only « »no kill » » » course A « no kill » sports fishing course on a 4km stretch of riverbank between the Haulmé and Tournavaux bridges.

Curso de pesca a mosca « sin muerte » Recorrido de pesca deportiva « sin muerte » en un tramo de 4 km de ribera entre los puentes de Haulmé y Tournavaux.

Strecke, die dem Fliegenfischen « »no kill » » vorbehalten ist Strecke für das Sportfischen « »no kill » » auf einem 4 km langen Uferbereich zwischen den Brücken von Haulmé und Tournavaux.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme