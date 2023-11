Arrivée du Père Noël en barque Entre les ponts bleus Martigues, 16 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

L’arrivée du Père Noël est prévu à 16h entre les ponts bleus de Martigues.

Les organisateurs, l’association des commerçants des vitrines de Ferrières et l’île et les rameurs vénitiens vous accueilleront avec un vin chaud.. Familles

2023-12-16 16:00:00

Entre les ponts bleus Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The arrival of Father Christmas is scheduled for 4pm between the blue bridges of Martigues.

The organisers (the association of shopkeepers of Ferrières and the island and the Venetian rowers) will welcome you with mulled wine.

La llegada de Papá Noel está prevista para las 16 horas entre los puentes azules de Martigues.

Los organizadores (la asociación de comerciantes de Ferrières y de la isla y los remeros venecianos) le recibirán con vino caliente.

Die Ankunft des Weihnachtsmanns ist für 16 Uhr zwischen den blauen Brücken von Martigues geplant.

Die Organisatoren, die Händlervereinigung « Les vitrines de Ferrières et l’île » und die venezianischen Ruderer werden Sie mit einem Glühwein begrüßen.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme de Martigues