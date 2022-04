Entre les murs d’Intra Muros à la Pépinière Théâtre Pépinière Théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Entre les murs d’Intra Muros à la Pépinière Théâtre Pépinière Théâtre, 30 août 2021, Paris. Du lundi 30 août 2021 au samedi 30 avril 2022 :

. payant A partir de 22 euros. Tarif jeune moins de 26 ans : 12 euros.

La création d’Alexis Michalik nous plonge dans l’univers d’une prison, où un metteur en scène vient dispenser un cours à plusieurs détenus. Richard, un metteur en scène, vient dispenser son premier cours de théâtre en prison. Il espère une forte affluence, mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange Albertini, un Corse plutôt mutique. Richard, aidé par une de ses anciennes actrices et par une assistante sociale sans expérience, choisit de donner malgré tout son cours… Avec “Intra Muros”, Alexis Michalik, auteur de nombreux succès publics et critiques (“Le porteur d’histoire”, “Edmond”, “Le Cercle des illusionnistes”…) nous plonge dans le huis-clos d’une prison. Pourquoi un tel choix? Le metteur en scène s’est inspiré de sa propre rencontre avec des détenus en maison centrale, “une prison qui prend en charge les détenus condamnés à de longues peines”, explique-t-il. “Certains d’entre eux avaient même passé plus de temps entre les murs qu’au dehors.” Mais “Intra Muros” n’est pas une réflexion sur la prison. Ces quatre murs servent de décor à un récit volontiers romanesque, où les rebondissements s’enchaînent. Fiction ou réalité ? Le spectateur est entraîné dans le récit d’histoires personnelles, qui s’entremêlent sur scène à la manière d’un polar. Cinq comédiens et un musicien, multi-instrumentiste, donnent vie avec talent au texte d’Alexis Michalik. Pour notre plus grand plaisir. > En savoir plus sur “Intramuros” (distribution, répétitions…) Pépinière Théâtre 7 Rue Louis le Grand 75002 Paris Contact : 01 42 61 44 16 https://www.theatrelapepiniere.com/

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pépinière Théâtre Adresse 7 Rue Louis le Grand Ville Paris lieuville Pépinière Théâtre Paris Departement Paris

Pépinière Théâtre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Entre les murs d’Intra Muros à la Pépinière Théâtre Pépinière Théâtre 2021-08-30 was last modified: by Entre les murs d’Intra Muros à la Pépinière Théâtre Pépinière Théâtre Pépinière Théâtre 30 août 2021 Paris Pépinière Théâtre Paris

Paris Paris