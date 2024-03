Entre les Mondes Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin, samedi 18 mai 2024.

Entre les Mondes La conteuse Caroline Matteï vous propose de découvrir quelques contes inuits en compagnie du musicien Christophe Nédélec qui fera raisonner gongs et bols tibétains pour un spectacle vibratoire except… Samedi 18 mai, 21h30 Musée de la Seine-et-Marne Tout public à partir de 10 ans

La conteuse Caroline Matteï vous propose de découvrir quelques contes inuits en compagnie du musicien Christophe Nédélec qui fera raisonner gongs et bols tibétains pour un spectacle vibratoire exceptionnel. “Entre les Mondes” est un spectacle inédit, novateur. Il propose une expérience émotionnelle et sensorielle intense, au cœur du Chamanisme Inuit. “Entre les Mondes” est un voyage hors du temps qui ne vous laissera pas indifférent. Une expérience qui nous plonge au cœur d’un voyage inédit.

Musée de la Seine-et-Marne 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin 77750 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 24 46 00 http://www.musee-seine-et-marne.fr https://www.facebook.com/MuseeDeLaSeineEtMarne/ Situé dans le cadre campagnard de la vallée du Petit-Morin, le musée présente les activités anciennes de la société seine-et-marnaise.

Il aborde également des questions de société liées à l’évolution de ce territoire et de ses modes de vie dans des expositions temporaires régulièrement renouvelées. Un espace dédié au jeune public permet une découverte ludique du musée ainsi que des dispositifs adaptés situés sur le parcours de visite. Une salle audiovisuelle permet de visionner des films à la carte.

Il rend par ailleurs hommage à l’écrivain Pierre Mac Orlan (1882-1970), auteur du roman “Le Quai des Brumes”, qui vécut plus de quarante ans à Saint-Cyr-sur-Morin. Une salle du musée présente une exposition thématique sur l’écrivain, renouvelée annuellement tandis que la visite de sa maison livre les clés de sa vie et de son œuvre en dévoilant son cadre

intime et quotidien. parking réservé aux visiteurs, accueil adapté aux personnes à mobilité réduite et aux personnes déficientes auditives

©Caroline Matteï