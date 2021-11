Lille place degeyter lille Lille, Nord Entre les lignes place degeyter lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Découvrez tous les moments du projet grâce aux éxpositions itinérantes. 16 affiches se cachent dans les recoins du quartier de Fives. Du 12 au 26 Novembre au Biglemoi 124 rue Pierre Legrand Lille. Du 26 nov au 10 décembre atelier Philo au centre social Mosaique, 30 rue Cabanis Lille. Du 10 au 24 décembre à la médiathéque de Fives ,18 rue Bourjembois Lille. Du 24 déc au 7 janvier en Mairie de quartier de fives. Goûter, animation street Art, lectures à voix haute qur la Place Dageyter. Projet transgénérationnel autour de la mémoire de Fives. place degeyter lille 127 rue pierre legrand lille Lille Fives Nord

