Entre les Lignes… Et les Accords Compiègne, 18 juin 2022, Compiègne.

Entre les Lignes… Et les Accords Compiègne

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-19 00:00:00

Compiègne Oise

L‘association Majuscules organise les 18 et 19 juin 2022, en partenariat avec IBIS & CULTURA, un salon peu ordinaire entre musique et littérature, à l’hôtel Ibis de Compiègne (Oise – Hauts de France).

Centré sur les nouvelles et les premiers romans, ce week-end de rencontre culturelle se veut chaleureux, ouvert et bienveillant.

Mettre à l’honneur ces auteur(e)s , c’est leur offrir une vitrine et une occasion de rencontres et d’échanges uniques et privilégiés avec leur futur lectorat, leurs confrères et leurs consœurs de plume et, nous l’espérons avec des intervenants et des parrains et marraines reconnus que nous espérons nombreux à nous rejoindre. Autour de « Gôuters Littéraires » aux noms évocateurs (Le Petit Poucet, Le Miss Marple et le Gargantua), de Conférences-Tables rondes, de lectures au piano, d’une soirée festive lors d’un dîner concert aux saveurs du monde, et d’un brunch Culturel, nous proposons un week-end complet de découverte littéraire et gourmande ouvert à tous.

Les Candidatures sont ouvertes pour les auteur(e)s de nouvelles et de premiers romans.

Nous sommes ouverts à toute proposition d’intervenants (coachs, éditeurs, correcteurs, libraires…) désireux de nous accompagner dans ce projet et soucieux d’apporter leurs conseils aux jeunes (ou moins jeunes) auteur(e)s qui se lancent ou souhaiteraient se lancer dans cette belle aventure personnelle et ambitieuse qu’est la publication de son œuvre.

asso.majuscules@gmail.com +33 3 44 23 16 27

Compiègne

