Entre les lignes Centre Culturel Jacques Prévert Villeparisis, dimanche 17 mars 2024.

Entre les lignes Cie Lunatic – Cécile Mont-Reynaud Dimanche 17 mars, 09h30, 11h00 Centre Culturel Jacques Prévert Avant-premières / Festival Jeune et Très Jeune public de Gennevilliers

« Une ligne, c’est un point parti en promenade » Paul Klee

De tous temps, par la marche, l’écriture, le dessin et le tissage, les êtres ont tracé des lignes. Inspirée des travaux de l’anthropologue Tim Ingold, la création Entre les lignes nous invite à une certaine relation au monde, le long de ces flux, traits, traces et sillons qui dessinent autant de façons de penser, d’habiter, de se relier. Les corps circassiens tracent dans le sable, s’équilibrent sur une structure de tenségrité en bambous et viennent se frotter à cet âge de la petite enfance pendant lequel tout se construit.

Centre Culturel Jacques Prévert 4 Place Pietrasanta 77270 Villeparisis Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France

Cie Lunatic