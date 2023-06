Entre les lignes / Avant-premières ! 8e édition Escurial Panorama Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Le samedi 08 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Tarif unique : 6€

Dans le cadre de « Avant-premières ! » avec les Cinémas Indépendants Parisiens, L’Escurial Panorama – Dulac Cinémas vous invite à découvrir le film « Entre les lignes » de Eva Husson en avant-première !

A l’Escurial, vous pourrez découvrir ENTRE LES LIGNES, de Eva Husson, SAMEDI 8 JUILLET, à 20h !

En présence de la réalisatrice, Eva Husson

ENTRE LES LIGNES de Eva Husson

Grande-Bretagne, 2023, 1h44, VOSTFAngleterre, 1924

Femme de chambre chez un couple d’aristocrates, Jane fréquente secrètement Paul, le fils des propriétaires du manoir voisin. Instinctivement, Jane sait que leur différence de milieu, et le futur mariage de Paul avec une autre, vouent leur liaison passionnée à l’échec. Elle se raccroche alors à ces étreintes dérobées comme à autant de futurs souvenirs destinés à nourrir sa plume d’écrivaine en devenir.

« Là encore le drame couve sous la beauté des sentiments, et selon ses propres mots il lui semble devoir perdre les hommes de sa vie pour arriver à écrire son plus grand texte un jour. Dans Entre les Lignes, ce sont en effet les femmes qui survivent, et ce sont elles qui écrivent les histoires, pleurant les enfants perdus trop tôt, brisées par le chagrin. Mais le film ne pleure jamais sur son épaule, il vante la résistance et la force de Jane, qui seule au bout de son chemin n’a que des superlatifs pour parler de son parcours, cela dans les plus beaux mots possibles, ceux d’un amour sans failles de quelqu’un qui avait tout à gagner – faute de n’avoir jamais rien possédé. »

Le Bleu du Miroir

Escurial Panorama 11 boulevard de Port-Royal 75013 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/152554457825476 https://www.facebook.com/events/152554457825476 https://www.ticketingcine.fr/?s=emsx082200036553

Condor Distribution