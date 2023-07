VISITE avec Territoire Zéro Chômeur Les Brosses Entre le Stade Séverine et le City Stade Moulaire Villeurbanne, 20 juillet 2023, Villeurbanne.

Le jardin qui raconte des histoires

Frise végétale (1850-2050)

Visite #2 du jardin avec TZC Territoire Zéro Chômeur

Visite performée #2d’un récit-jardin

« Ainsi parlait Botma », le collectif formé d’un artiste (Fabien Pinaroli) et d’un pépiniériste (Halim Brami) a proposé cette œuvre in situ et in progress dans le quartier.

Un « jardin qui raconte des histoires » apparait progressivement entre mai 2022 et décembre 2024. Il est coconstruit et réalisé avec les habitants du quartier. Il est situé sur le côté du stade Séverine, en plein cœur du quartier de Bel Air – Les Brosses à Villeurbanne.

C’est un récit historique, une représentation en 3D de l’histoire du quartier. Chaque élément planté et construit représente un personnage, un événement ou une période qui a un rapport avec le quartier.

La visite permet de comprendre et de revivre certains événements de l’histoire du quartier en arpentant le jardin, ses constructions et ses massifs végteaux. Cette visite propose entre autres :

–– en 1850 : un lecture de « À.M.V.H. » un sonnet du poète romantique Alfred de Musset sur son amitié avec Victor Hugo

–– en 1897 : le premier quotidien féministe co-fondé par Séverine

–– en 1900 : la domestication du Rhône et la problématique de l’eau

–– en 1936-65 : les conseillères municipales privées à Villeurbanne et la lutte des femmes pour l’égalité

— en 1956 : « Pata pata » de Myriam Makeba à chanter et danser ensemble

–– en 2020 : « COVI l’a fait mal à nous » composé par J.-M. Famataura

Le « Jardin qui raconte de Histoire » est un projet d'art dans le paysage dans le quartier périphérique de Lyon. Nous occupons ce lieu à côté du stade Séverine car cette bande de terre de 8 m x 40 m était délaissée et avons l'ambition de la transformer avec les habitants pour qu'ils se l'approprient à partir de décembre 2024. Nous y animons des séances hebdomadaires et des ateliers en coordination avec la Maison de Quartier des Brosses, les établissements scolaires et les bailleurs sociaux qui ont des résidences autour du jardin. Nous y organisons des visites performées avec des publics variés, écoles, associations locales, presse, habitants, etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T15:00:00+02:00 – 2023-07-20T17:00:00+02:00

2023-08-30T15:00:00+02:00 – 2023-08-30T16:30:00+02:00

