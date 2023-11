LES CRÉAS TAUR ENTRE LE CAPITOLE ET SAINT-SERNIN Toulouse, 10 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Les Créas Taur, c’est votre marché de créatrices et de créateurs au cœur de Toulouse.

C’est unique, originale et local !.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 20:00:00. .

ENTRE LE CAPITOLE ET SAINT-SERNIN RUE DU TAUR

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Les Créas Taur is your creators’ market in the heart of Toulouse.

It’s unique, original and local!

Créas Taur es su mercado de diseñadores en el corazón de Toulouse.

Único, original y local

Les Créas Taur, das ist Ihr Marktplatz für Designerinnen und Designer im Herzen von Toulouse.

Er ist einzigartig, originell und lokal!

