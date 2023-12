Atelier d’écriture entre le 10 et le 12 rue Principale Senantes Catégories d’Évènement: Oise

Senantes Atelier d’écriture entre le 10 et le 12 rue Principale Senantes, 13 janvier 2024, Senantes. Senantes Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-13 12:00:00 . Atelier d’écriture animé par Adeline GOUARNE, animatrice d’atelier d’écriture en Pays de Bray, autour des tableaux et sculptures de Marc KRASKOWSKI dans son atelier d’artiste. Venez écrire et échanger dans un lieu improbable et inspirant. Ouvert à toutes et tous sans niveau requis. 20 .

entre le 10 et le 12 rue Principale

Senantes 60650 Oise Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-15 par SIM Hauts-de-France – Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senantes Autres Code postal 60650 Lieu entre le 10 et le 12 rue Principale Adresse entre le 10 et le 12 rue Principale Ville Senantes Departement Oise Lieu Ville entre le 10 et le 12 rue Principale Senantes Latitude 49.4841646 Longitude 1.8371878 latitude longitude 49.4841646;1.8371878

entre le 10 et le 12 rue Principale Senantes Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senantes/