De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Associer l’opéra au politique est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l’illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s’offre en tribune des différentes tensions et utopies. Damien Colas Gallet est musicologue, actuellement directeur de recherche au CNRS (IReMus, Paris). Ses recherches portent sur l’opéra du XIXe siècle, et en particulier sur l’activité en France des compositeurs italiens, de Cherubini à Verdi. Elles l’ont amené à découvrir et publier quantité de musique inédite de ces compositeurs. Il a notamment publié des éditions critiques du Comte Ory (Bärenreiter, 2014) et du Siège de Corinthe de Rossini (Ricordi, 2017). En compagnie d’Anders Wiklund, il travaille actuellement à la première édition critique de la version originale de Don Carlos de Verdi. Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Animations -> Conférence / Débat Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

