Du 30 Mai au 2 Juillet 2022, la chaîne des lacs de Villeneuve-d’Ascq se transforme en une balade artistique en exposant une série de 9 œuvres d’art aquatiques et aériennes réalisées à la Ferme Saint-Sauveur par 9 artistes plasticiens sélectionnés par un jury composé de plasticiens et membres de l’Atelier 2. Rdv le 4 Juin 2022 à 17h pour la fête d’ouverture avec parade, fanfare, performance et concerts à partir de 19h dans la cour de la ferme Saint-Sauveur ! Entrée gratuite Foods trucks et buvette sur place

Entrée libre Réserver : Une visite, un atelier avec une médiatrice culturelle, contactez-nous par mail : mediation@atelier-2.com

L’Atelier 2 – Arts Plastiques, présente la septième édition d’Entre-Lacs, exposition d’art contemporain autour de la chaîne des lacs à Villeneuve d’Ascq. Parc du héron M506, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

