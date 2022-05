Entre la table et le vide Marseille 4e Arrondissement, 27 mai 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Dans le cadre du festival PAC



Projet construit autour du livre du philosophe Clément Rosset Impressions fugitives : L’ombre, le reflet, l’écho.



Il s’agit ainsi de réaliser une installation constituée de plusieurs pièces qui dialoguent et se répondent ; qui, au travers de jeux de miroirs et de vitres sans tain, déclinent et déploient un même thème. La focale sera pointée non sur ce qui se donne à voir, mais sur comment cela se donne à voir. Aller-retours entre une chose et sa représentation avec pour sujet non l’image, mais ce qui en constitue les conditions d’apparition.



Ainsi se dessine une dialectique constituée de jeux entre absences, présences, et ‘vues au travers de’, un trouble entre ce qui est, et ce qui pourrait être, entre matériel et immatériel, entre l’illusion et le tangible, une incertitude quant à la nature de ce qui nous est montré, tendant à déplacer les lignes de démarcation entre réel, imaginaire et illusion. Un environnement où ‘ce qui va de soi’ se trouve questionné, avec humour et légèreté.



En coproduction avec les Beaux Arts de Marseille

