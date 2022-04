Entre la mer et le spectacle Fontaines Fontaines Catégories d’évènement: Fontaines

Fontaines Yonne Fontaines EUR 12 15 Christiane Courvoisier chante Léo Ferré

avec Christophe Brillaud, piano

Concert dit et chanté, conçu à partir de textes et chansons de Léo Ferré méconnues et rarement interprétées. C’est une étrange sensation de voir planer sur scène l’ombre de Léo Ferré tant la fraternité est évidente entre la chanteuse et Ferré. +33 3 86 74 34 20 Christiane Courvoisier chante Léo Ferré

