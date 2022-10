Entre la magie du crépuscule et le charme de l’aurore

Entre la magie du crépuscule et le charme de l’aurore, 11 avril 2023, . Entre la magie du crépuscule et le charme de l’aurore



2023-04-11 – 2023-05-12 Anastasia Taras est une artiste illustratrice, peintre professionnelle. Passionnée par le dessin et la peinture depuis le plus jeune âge, Anastasia Taras effectue ses études aux Beaux-Arts en Ukraine, son pays natal, puis à Paris. Elle entame ensuite sa carrière par la réalisation d’œuvres fortement inspirées par les contes et légendes (slaves, celtiques et nordiques) avant de se consacrer à l’illustration jeunesse. Ainsi, en 2017, elle collabore avec une maison d’édition ukrainienne qui publie en ukrainien le recueil intitulé Les légendes de la Roche-Morvan pour les enfants de 8 à 14 ans. Pour sa nouvelle exposition Entre la magie du crépuscule et le charme de l’aurore, Anastasia Taras invite le public à découvrir son univers artistique. Un univers artistique, nourri de culture slave, d’aventures et de voyages. Un univers artistique empreint de fantasy et de poésie. Un univers artistique où le réel et l’irréel se rencontrent pour donner naissance à monde imaginaire fascinant. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville