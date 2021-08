Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Entre la Garonne et les bassins à flot avec Percevoir Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Entre la Garonne et les bassins à flot avec Percevoir Bordeaux, 5 septembre 2021, Bordeaux. Entre la Garonne et les bassins à flot avec Percevoir

Bordeaux, le dimanche 5 septembre à 10:00

**tout nous rappelle le riche passé industriel de ce quartier qui vivait au milieu de l’eau.** **Entre Garonne et bassins, parcourons les quais de Bacalan, en pleine mutation aujourd’hui.** **Public adulte, sur inscription.** **À Bordeaux, rendez-vous communiqué à l’inscription**

Gratuit, sur inscription

Plus de 1000 m de bassins à l’abri de la fluctuation des marées, grâce à deux grandes écluses, une immense base sous-marine, deux formes de radoub, des grues, des silos et des hangars de stockage : Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bordeaux Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Bordeaux Bordeaux