ENTRE-LÀ
5 février 2023
Argeliers

2023-02-05 – 2023-02-05

Entre-là est une invitation à entrer, un geste fraternel de bienvenue, mais aussi un entrelacs de cultures, de langues et d’imaginaires nés sur les rives de la Méditerranée.

En véritables passeurs d’histoires, quatre musiciens convoquent musique d’Orient et d’Occident, poètes d’hier et d’aujourd’hui pour célébrer la richesse de nos différences. Aux langues arabe et occitane, déjà présentes dans l’univers d’Abdel Bouzbiba (Du Bartas, Bal Arab’Oc), s’ajoutent le catalan et le ladino – un dérivé de l’hébreu et du vieux castillan.

La guitare flamenca côtoie l’oud et les percussions méditerranéennes, pour faire vibrer créations originales et reprises d’airs traditionnels, le tout ponctué de poèmes et de brèves lectures. Il sera question de Convivencia, celle de l’histoire médiévale de la péninsule ibérique, et celle à laquelle nous aspirons, aujourd’hui.

Un concert intimiste et chaleureux pour goûter, encore et toujours, à l’esprit du vivre-ensemble.

