Musée de l’Avallonnais Jean Després, le samedi 3 juillet à 18:00

Programme de la soirée : 18 h -18 h 30 : cette année, concert exceptionnel d’accordéons et flûtes des élèves du Conservatoire d’Avallon, dans le jardin du musée. Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, 3 sessions seront organisées. Dans chacune d’elles, vous serez répartis en 3 groupes de 15 personnes dans 3 salles du musée. En changeant de salle, vous participerez successivement aux activités ludiques et plaisantes proposées par l’une des membres de l’équipe du musée. Salle des Étoiles “D’un seul coup d’œil…” (environ 20 min) Salles Yao “Imaginaire et symboles” (environ 20 min) Salle d’exposition temporaire “Réalités d’hier et d’aujourd’hui” (environ 20 min) 18 h 45 – 20 h 00 : 1re session ; 20 h 15 – 21 h 30 : 2e session ; 21 h 45 – 23 h 00 : 3e session.

Entrée libre. Nous vous conseillons fortement de vous inscrire au plus tôt dans l’une des 3 sessions.

L’équipe du musée vous a concocté une soirée pas ordinaire avec un concert d’accordéons et de flûtes par les élèves du conservatoire d’Avallon, ainsi que des activités ludiques et plaisantes. Musée de l’Avallonnais Jean Després AVALLON Avallon Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:00:00

Catégories d'évènement: Avallon, Yonne