Entre histoires, légendes et gourmandises : visite guidée de Baigorri et rencontre-dégustation à la chocolaterie Laia

Entre histoires, légendes et gourmandises : visite guidée de Baigorri et rencontre-dégustation à la chocolaterie Laia, 5 août 2022, . Entre histoires, légendes et gourmandises : visite guidée de Baigorri et rencontre-dégustation à la chocolaterie Laia

2022-08-05 14:30:00 – 2022-08-05 0 0 EUR Nous vous invitons à partager la passion de l’artisan-chocolatier du village, qui éveillera votre gourmandise avec la dégustation d’un chocolat. Profitez de cette balade bucolique, pour comprendre l’importance de nos etxe (maisons) dans l’histoire du Pays Basque. Imprégnez-vous des traditions de cette vallée hors du commun, découvrez l’église de St Etienne, le magnifique orgue du facteur d’orgue Rémy Mahler. Nous vous invitons à partager la passion de l’artisan-chocolatier du village, qui éveillera votre gourmandise avec la dégustation d’un chocolat. Profitez de cette balade bucolique, pour comprendre l’importance de nos etxe (maisons) dans l’histoire du Pays Basque. Imprégnez-vous des traditions de cette vallée hors du commun, découvrez l’église de St Etienne, le magnifique orgue du facteur d’orgue Rémy Mahler. Nous vous invitons à partager la passion de l’artisan-chocolatier du village, qui éveillera votre gourmandise avec la dégustation d’un chocolat. Profitez de cette balade bucolique, pour comprendre l’importance de nos etxe (maisons) dans l’histoire du Pays Basque. Imprégnez-vous des traditions de cette vallée hors du commun, découvrez l’église de St Etienne, le magnifique orgue du facteur d’orgue Rémy Mahler. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville