Selles-sur-Cher Mediathèque Alain Quillout Loir-et-Cher, Selles-sur-Cher Entre histoires et jeux Mediathèque Alain Quillout Selles-sur-Cher Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Selles-sur-Cher

Entre histoires et jeux Mediathèque Alain Quillout, 21 janvier 2022, Selles-sur-Cher. Entre histoires et jeux

Mediathèque Alain Quillout, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Tapis de lecture autour de l’histoire du « Petit Chaperon rouge ». Jeux de société. Tapis de lecture et jeux de société Mediathèque Alain Quillout 37 rue Jules Ferry 41130 Selles-sur-Cher Selles-sur-Cher Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Selles-sur-Cher Autres Lieu Mediathèque Alain Quillout Adresse 37 rue Jules Ferry 41130 Selles-sur-Cher Ville Selles-sur-Cher lieuville Mediathèque Alain Quillout Selles-sur-Cher