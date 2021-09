La Possession Le Port La Possession Entre histoire, street-art et photographie : des Patrimoines par et pour tous au Port Le Port La Possession Catégorie d’évènement: La Possession

**Direction La Réunion où la ville du Port s’illustre, cette année, avec trois circuits proposés dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.** Patrimoine historique, industriel, économique et maritime. Patrimoine photographique ou encore patrimoine « street-artistique ». « Patrimoine pour tous », en voilà un thème qui a su inspirer le service culturel de la ville. En effet, celui-ci a concocté un programme dédié aux curieux en tous genres. Comment ? En valorisant l’histoire de cette cité, clef de voute économique de l’océan Indien depuis plus d’un siècle. Mais également en permettant à tous les publics de découvrir l’art de la rue ou encore la photographie et pourquoi pas les deux simultanément ? La ville marie ainsi avec brio les atouts historiques tout en restant à la pointe des arts urbains et contemporains. Au menu de ces JEP 2021 : trois parcours, trois thématiques et une vision commune de l’importance d’ouvrir les connaissances et les réflexions à tous. Cerise sur le gâteau : les circuits se réalisent à pieds ou à vélo ! _Les réservations des parcours se font sur le mail suivant : [reservation.culturel@ville-port.re](mailto:reservation.culturel@ville-port.re) en mentionnant le parcours choisi, la date choisie , les noms et nombre de participants et le numéro de téléphone joignable des participants._

Circuits gratuits sur inscription. Conditions Groupe de 10 maximum. Port du masque obligatoire. Casquette et bouteille d’eau pour les circuits.

