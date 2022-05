Entre hirondelles et martinets

2022-07-13 08:45:00 08:45:00 – 2022-07-13 8h45 | Limité à 20 personnes | RDV transmis lors de l’inscription | Vous pouvez apporter votre matériel d’observation, sinon du matériel sera mis à disposition de ceux qui n’en ont pas.

Posez vos valises de migration estivale à Saint-Cirq-Madelon et partez à la ren- contre des hirondelles. Celle-ci est-elle plutôt «rustique» ou «des fenêtres» ? Êtes-vous plutôt martinet ou hirondelle ? A la fin de cette matinée, vous pourrez reconnaître toutes les espèces du Lot, agir en leur faveur, et découvrir ou redé- couvrir d’autres oiseaux emblématiques de nos communes. Une animation pour tous alliant découverte, sciences, observation et sans doute de l’émerveillement.

LPO Occitanie – Délégation Territoriale Lot et Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

LPO Occitanie – Délégation Territoriale Lot et Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

