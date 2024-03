Entre golf & vignes Saint-Sulpice-et-Cameyrac, dimanche 10 mars 2024.

Entre golf & vignes Saint-Sulpice-et-Cameyrac Gironde

Entre Golf et Vignes est un événement ouvert à tous et organisé par l’association Course Nature. Que vous soyez un coureur aguerri ou juste à la recherche d’un défi personnel, nous avons des options pour tous les niveaux un parcours de 20 km ou un autre de 11 km, tous deux offrant une vue magnifique sur notre région.

Tous les participants recevront un lot. Des récompenses seront attribués aux trois premiers de chaque course et marche. 11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:30:00

fin : 2024-03-10

19 Avenue de l’Hôtel de Ville

Saint-Sulpice-et-Cameyrac 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine mairie@saintsulpiceetcameyrac.fr

